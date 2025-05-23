В РФ начали маркировать новые Mercedes-Benz наклейками

"МБ Рус", являющаяся частью ГК "Автодом", начала наносить специальные маркировки на все новые автомобили марки Mercedes-Benz, которые были куплены у официального дилера, сообщили пресс-служба фирмы.

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В компании сообщили, что наклейка "Знак качества" представляет собой новую систему идентификации машин. Она подтверждает соответствие автомобилей стандартам бренда Mercedes-Benz и их легальное нахождение на территории нашей страны.

Маркировка свидетельствует о том, что сделка по покупке автомобиля была юридически чистой, НДС был полностью уплачен, а контроль осуществлялся на всех этапах поставки и подготовки автомобиля.

Наличие наклейки также означает, что на "легковушку" распространяются гарантийные обязательства "МБ Рус" на 2 года или 100 тысяч километров пробега.

На сегодняшний день в России работает 70 официальных дилерских центров Mercedes-Benz в 35 городах.

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