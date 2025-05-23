Стало известно, какие китайские авто могут уйти с рынка РФ

Kaiyi, SWM, Livan и Forthing оказались китайскими автобрендами, которые по мнению россиян являются главными кандидатами на вылет с российского рынка. Результаты опроса в своем Telegram-канале опубликовал директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Всего в опросе приняло 1104 человека. Самые большие шансы на уход с рынка оказались у Kaiyi — 39%. SWM, Livan и Forthing набрали 35%, 33% и 32% соответственно. Пятое место занял BAIC с 27%, Oting — шестое с 24%, MG — седьмое с 23%. Soueast занял последнее место с 21%.

«В опрос не стали включать марки, совсем недавно появившиеся на рынке, а также нишевые бренды (типа Ora, Wey, Aito и тд)», — отметил Целиков.

Директор аналитического агентства добавил, что в список также не вошли Xcite и Skywell, «судьба которых и так ясна».