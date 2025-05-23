Редкий внедорожник ГАЗ-69 с мотором от Buick выставили на продажу в ФРГ

На известном автомобильном портале mobile.de в Германии выставили на продажу уникальный лот - советский ГАЗ-69, выпущенный в 1967 году. Внедорожник был значительно доработан и адаптирован к современным стандартам комфорта и проходимости.

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Теперь в его конструкции используется турбированный двигатель V6 объёмом 3,8 литра от американского Buick, развивающий мощность в 177 лошадиных сил, доселе невиданную на простых советских машинах.

Он работает в паре с автоматической КПП TH350 и раздаточной коробкой Dana 300.

В дополнение к этому, автомобиль получил усиленные мосты от УАЗа "Хантер", оснащённые электронными блокировками. Также были установлены дисковые тормоза на передней и задней оси и 17-дюймовые колёса.

Подвеска была адаптирована под новые компоненты, а конструкция рамы была усилена. В салоне в качестве сидений установлены спортивные "ковши" с гоночными ремнями.

Продавец из Нижней Саксонии просит за машину весьма внушительную сумму в 40 тысяч евро, аргументируя ее "скромным" пробегом внедорожника в 50 тысяч километров.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ на продажу выставили легендарного "волчка" в кузове W124 в состоянии "капсулы времени".