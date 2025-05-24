Porsche готовит «аэродинамичный» 911 с культовым «плоским» носом. Портал Autoblog обнаружил в европейском патентном ведомстве регистрации товарных знаков Flachbau и Flachbau RS. Оба сочетания «забронировала» компания Porsche, и журналисты считают неспроста: на подходе новая эксклюзивная версия 911 с мощным аэродинамическим рестайлингом передней части. С немецкого Flachbau можно перевести, как «плоский нос», и такие спорткары выпускались в 1980-е.

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Изначально дизайн с «плоским» носом был разработан для гоночных Porsche ради обтекаемости. Классические круглые фары «спрятали», сделав выдвижными. Затем аналогичную внешность предложили в рамках линейки Flachbau за солидную доплату для клиентов из заводской программы персонализации Sonderwunsch. Всего было сделано около 950 машин.

Без малого 40 лет о возрождении Porsche с «плоским» носом не помышляли: дело в том, что выдвижные фары объявлены вне закона в большинстве стран по соображениям безопасности, поэтому сегодня от модного решения отказались и Ferrari, и Lamborghini, и Mazda. Однако Porsche может имитировать «слепую» оптику с помощью фотохромных панелей с изменяемым светопропусканием.

Компания Porsche пообещала сделать четыре линейки 911 Heritage Design. Две уже выпущены: в 2019 году дебютировала особая Targa 4S с вельветовой обивкой, а в 2022 году подоспела серия Sport Classic с «механикой» и мощным турбомотором. Выпуск Flachbau укладывается в канву, но фотошпионам прототипы ещё не попадались.