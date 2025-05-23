Mazda возобновила продажи автомобилей в России через партнеров

Российское подразделение компании Mazda возобновило поставки автомобилей на рынок РФ через партнерские каналы. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу «Мазда Мотор Рус».

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В компании уточнили, что в дилерских центрах уже доступны кроссоверы CX-5 и CX-50. Часть машин доступна к немедленной покупке, остальной объем находится на центральном складе, отметили в компании.

Автомобили поставляются в Россию преимущественно из Китая. На них распространяется стандартная гарантия — три года либо 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Помимо этого, в продаже имеются модели, завезенные дилерами самостоятельно. На такие автомобили предоставляется гарантия в формате страхового покрытия или по индивидуальным условиям продавца, передает «Радиоточка НСН».