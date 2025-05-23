Перечень моделей автомобилей для такси подготовят до конца года

Список разрешенных автомобилей для использования в сфере такси разработают до конца 2025 года. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщили в Минпромторге.

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Кроме того, в рамках нового документа будет предусмотрена возможность актуализации.

— Проект подзаконного акта, содержащий сведения о моделях транспортных средств, подпадающих под сформированные разработчиками законопроекта критерии, будет подготовлен до конца текущего года, — уточнили в ведомстве.

Также в Минпромторге подчеркнули, что слухи, распространившиеся в Сети, об утверждении списка марок машин не являются правдивыми, передает РИА Новости.

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