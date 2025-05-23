В Белоруссии разработали «золотой» электрический спорткар

В Белоруссии представили улучшенный прототип электрического спорткара Electro Roadster. Батарейную модель показали в рамках выставки вооружений Milex, которая проходит в Минске с 21 по 23 мая. Двухместный электромобиль разработали специалисты Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Беларуси. Экспериментальная модель получила эксцентричный золотой оттенок кузова.

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Первую версию Electro Roadster белорусы создали в 2022 году. За прошедшие три года инженеры оборудовали электрокар новым кузовом, установили пространственную раму, в которой находится тяговая батарея, а также переработали салон.

При этом технические характеристики модели остались прежними. Максимальная отдача электромотора родстера составляет 217 лошадиных сил. Запас хода на одном заряде – 270 километров. Электромобиль разгоняется до 170 километров в час.

Инженеры заявили, что не собираются запускать Electro Roadster в серийное производство. На экспериментальной модели специалисты планируют отработать алгоритмы управления электроприводом в экстремальных режимах.

В середине января Белорусы представили прототип электромобиля, построенного на платформе BelGee X50. Тогда батарейную модель показали Александру Лукашенко.