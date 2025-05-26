МВД России подтвердило закупку Haval F7 нового поколения

На минувшей неделе в Саранске состоялось вручение ключей от двенадцати служебных автомобилей. Помимо прочего в закупке засветился Haval F7 второго поколения 2025 года выпуска: такие машины вышли на наш рынок в августе прошлого года, и у полиции ранее замечены не были. В пресс-релизе МВД Мордовии отмечается: «Хавалы» будут использоваться специализированными подразделениями.

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С недавних пор госзакупки МВД закрыты, но автомобили приобретают партиями, так что Haval F7 второго поколения появятся и в других регионах. Судя по хромированной планке между дневными ходовыми огнями и 18-дюймовым шинам, для нужд полиции закупили кроссоверы в начальной комплектации Elite. Из открытых источников «Мотору» удалось узнать, что в Мордовию поступил Haval F7 с турбомотором 1.5, цены стартуют с 2 849 000 рублей без учёта скидок.

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Другие машины типичны для МВД: в Мордовию выдали Haval F7 старого образца (2023 года выпуска), шесть Lada Niva Travel в богатых комплектациях, «Буханку», «Патриот» и пару Lada Vesta NG в средней комплектации с тачскрином медиасистемы. Отечественные внедорожники отправятся в дежурную часть, к кинологам, в Центр по противодействию экстремизму, а «Веста» — в управление экономической безопасности МВД.

Haval F7 второго поколения постепенно становится столь же популярным у государственных заказчиков, как кроссовер первой итерации. Весной новейшие «семёрки» в небогатых версиях Elite засветились у Федеральной службы судебных приставов и Федеральной службы охраны. Возможно, кроссоверы тульской сборки станут закупать и для планового обновления автопарка ДПС ГИБДД.