Еще один бренд перекладывает расходы на клиентов

Хакан Самуэльссон также отметил, что импорт в США одного из самых доступных автомобилей марки может стать невозможным, если пошлины возрастут. Это реакция на слова американского президента, который сегодня порекомендовал ввести с 1 июня пошлины в размере 50% на товары из ЕС, подчеркнув, что с Евросоюзом «трудно торговать».

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Самуэльссон уточнил, что пошлины максимально усложнят продажи электромобиля EX30 бельгийского производства в США. Модель и так «очень серьёзно пострадала» от новых тарифов, поскольку изначально производилась в Китае.

Стоит напомнить, что EX30 стал попыткой Volvo предоставить покупателям во всём мире доступный электромобиль. При запланированной начальной цене в 35 тысяч долларов сейчас, после того, как автомобиль начали собирать на бельгийском заводе, его начальная стоимость составляет 46 195 долларов.

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Большинство автомобилей Volvo Cars для американского рынка, на долю которых в 2024 году пришлось 16% от общих продаж, импортируются из Европы. Компания намерена в ближайшем будущем увеличить производство на своем заводе в Чарльстоне в штате Южная Каролина, добавив новую модель. Это, по словам главы компании, может быть среднеразмерный гибрид.