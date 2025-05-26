Стали известны лучшие компактные полноприводные автомобили

Лучшей малолитражной полноприводной машиной назван Audi RS3, который специалисты называют «ракетой, замаскированной под роскошный седан». Он оснащён 2,5-литровым турбированным пятицилиндровым двигателем мощностью 401 лошадиную силу в сочетании с семиступенчатой автоматической коробкой передач, а также фирменной системой полного привода quattro.

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От 0 до 97 километров в час Audi RS3 разгоняется всего за 3,3 секунды, что делает его одной из самых быстрых моделей в своем классе.

Второе место отдано хэтчбеку Toyota GR Corolla, созданному спортивным подразделением Toyota Gazoo Racing. Полноприводный автомобиль оснащён 1,6-литровым турбированным трёхцилиндровым двигателем мощностью 300 лошадиных сил в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач.

На третьем месте рейтинга лучших малолитражных машин с полным приводом оказался немецкий хэтчбек Volkswagen Golf R. Он оснащён турбированным двухлитровым четырёхцилиндровым двигателем мощностью 315 лошадиных сил в сочетании или с шестиступенчатой механической коробкой передач, или с семиступенчатым «роботом» DSG (в зависимости от комплектации).

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С четвёртого по десятое место занимают BMW 2-Series, BMW X1, Audi Q3, Volvo XC40, Toyota Corolla Cross, Subaru Crosstrek и Mazda CX-30.