Toyota обновила Corolla Cross для Японии и анонсировала версию GR Sport

«Заряженный» паркетник будет доступен и на домашнем рынке, правда, его продажи стартуют позже, в начале августа. Цены посвежевшего SUV уже известны.

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Глобальный SUV Toyota, получивший имя Corolla Cross появился в 2020 году. В его основе лежит платформа GA-C, на которой базируются также седан, универсал и хэтчбек Corolla. Серия обновлений стартовала в феврале 2024-го: сначала изменений дождался кроссовер, предназначенный для Юго-Восточной Азии, а в первой декаде текущего месяца были представлены рестайлинговые паркетники для Европы и США. Теперь посвежевший SUV добрался и до домашнего рынка.

Обновление обычной «домашней» версии Toyota Corolla Cross прошло по тому же пути, что аналогичное исполнение для европейского рынка. В списке отличий разве что иной логотип на передней части (используется для стандартных автомобилей семейства Corolla только на внутреннем рынке), а также правое расположение руля в салоне.

Изменения во внешности аналогичные: «обычный» паркетник получил безрамочную решётку радиатора, изменённую головную оптику, где фары соединены между собой подсвечиваемой перемычкой, массивный воздухозаборник в нижней части переднего бампера. Корму обновили за счёт иных фонарей и другого оформления нижней части заднего бампера. В салоне пересмотрен центральный тоннель.

Кроссовер, предназначенный для японского рынка, теперь имеет только гибридную «начинку» (у дореформенной версии ещё имеется вариант с 2,0-литровым атмосферником мощностью 170 л.с.). HEV-установка осталась прежней: в её основе лежит атмосферник 2ZR-FXE объёмом 1,8 литра, работающий в тандеме с электромотором и электромеханическим вариатором. Совокупная отдача этой системы составляет 140 л.с. Модель имеет электрическую систему полного привода E-Four и ездовой режим Snow Extra (не предусмотрен для других рынков).

Главным новшеством в рамках обновления стало то, что «домашнюю» линейку Toyota Corolla Cross пополнит «заряженная» версия GR Sport. Этот вариант тоже идентичен (за исключением положения руля) версии, которая ранее в этом месяце была представлена на старосветском рынке. От обычной обновлённой версии этот SUV отличается за счёт иной оптики и более агрессивного оформления передней части.

«Подогретому» кроссоверу положены 19-дюймовые легкосплавные колёсные диски, красные тормозные суппорты и перенастроенная подвеска, за счёт чего дорожный просвет стал ниже на 10 мм (по сравнению со стандартной версией). Для салона новинки предусмотрели установку спортивных кресел-ковшей с обивкой под замшу, белой прострочкой и эмблемой GR Sport на подголовниках.

Corolla Cross GR Sport тоже оснащается гибридной установкой без возможности подзарядки от сети. В её основе лежит 2,0-литровый двигатель M20A-FXS, в пару которому положен десятиступенчатый автомат Shiftmatic. Совокупная отдача системы составляет 199 л.с. Этот вариант тоже имеет систему полного привода E-Four.

Обычный обновлённый кроссовер Toyota Corolla Cross уже поступил в продажу на домашнем рынке, стартовая цена за вариант с передним приводом составляет 2 760 000 иен (эквивалентно примерно 1,54 млн рублей по текущему курсу), а за «полноприводник» просят не менее 3 019 000 иен (около 1,68 млн рублей). Вариант с прибавкой GR Sport поступит в продажу в Японии 4 августа, начальная стоимость – 3 895 000 иен (около 2,17 млн рублей).

Отметим, на американском рынке Corolla Cross по-прежнему представлен не только с гибридной «начинкой», но и с «чистым» ДВС. При этом «подогретый» вариант GR Sport клиентам в США не доступен.