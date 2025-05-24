Назван самый любимый китайский седан в России

Эксперты "Авито Авто" проанализировали данные по предложению и средним ценам на новые седаны китайских брендов, а также интерес пользователей платформы к ним и рассказали "Российской газете", что в 2025 году самой популярной моделью в этой категории стала Chery Arrizo 8, а самым востребованным брендом - Geely. Средняя цена автомобиля с кузовом такого типа составила 2 526 459 рублей.

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На долю седанов Geely пришлось 23,1% от всего интереса к таким машинам. Также в пятерку самых популярных марок в 2025 году вошли Chery (21,5%), Omoda (17,6%), Changan (14,6%) и Kaiyi (5,2%). Среди моделей самыми востребованными седанами стали Chery Arrizo 8 (21,5% от интереса), Omoda S5 (14,2%), две модели марки Geely - Preface с 12,3% и Emgrand с 10,8%, а также Changan Alsvin (5,8%).

В разрезе марок наиболее заметно вырос интерес к представителям марки Dongfeng - в 2,4 раза по сравнению с январем-апрелем 2024 года. Среди моделей рекордной динамикой отметился Changan Lamore - плюс 86,7%.

Больше всего объявлений о продаже пришлось на седаны тех же марок, причем четверка лидеров заняла общую долю в 92,3% от всех предложений в исследуемом сегменте: это Geely (29,9%), Chery (23,6%), Omoda (20%) и Changan (18,8%). Среди моделей наиболее широко на платформе Авито Авто представлены седаны Chery Arrizo 8 (23,6% от предложения), Geely Emgrand (17,8%), Omoda S5 (16,1%), Geely Preface (12,2%), Changan Alsvin (7,2%).

Среди новых китайских авто седаны находятся на втором месте по предложению на "Авито", уступая сегменту SUV: их доля в 2025 году составила 6,4% (почти 90% - кроссоверы и внедорожники). Сейчас седанами интересуется каждый двенадцатый пользователь среди тех, кто выбирает новый автомобиль китайского бренда.