Стало известно о возвращении крупного производителя автомобилей в Россию

Машины японской компании Mazda вернулись на российский рынок. Об этом пишет Autonews со ссылкой на пресс-службу ООО «Мазда Мотор Рус».

В компании уточнили, что машины официально поставляют в Россию, на них распространяется гарантия сроком три года или сто тысяч километров пробега.

«Сейчас у дилеров представлены две модели: Mazda CX-5 и Mazda CX-50», — отметили в пресс-службе.

Вместе с тем, заметили в концерне, направленные в Россию автомобили предназначены для европейского рынка, русификация отсутствует.

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По мнению автомобильных экспертов, возвращение марки в РФ больше напоминает параллельный импорт. Разница только в том, что производитель предоставляет официальную гарантию на машины.

Напомним, что об уходе из России Mazda объявила в 2022 году. Соглашение о передаче активов от ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» в пользу партнёра ПАО «Соллерс» было подписано 24 октября 2022 года, сумма сделки составила 1 евро.

По данным из открытых источников, компания понесла убытки в размере 12 млрд иен (6,6 млрд рублей).