Самая хардкорная «эмка»: BMW показала купе M2 CS

В Италии на Конкурсе элегантности Villa d'Este состоялась «дизайнерская премьера» очередной модели линейки Competition Sport. Официальных технических подробностей нет, но по данным BMWBlog новую M2 CS можно считать самой хардкорной «эмкой»: у новинки остался задний привод, а мощность «битурбошестёрки» 3.0 выросла до 530 лошадиных сил и 650 Нм! В итоге компактное купе способно разогнаться до 303 км/ч.

© Motor.ru

Снаружи спецверсию CS проще всего узнать по спойлеру в стиле «утиный хвост», бронзовым дискам (19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади), карбоновым корпусам зеркал и крыше, а также по видоизменённому диффузору. В салоне кресла-ковши, логотипы CS повсюду, но каркаса безопасности нет, а сзади остались сиденья. Также у M2 CS отсутствуют жёлтые дневные ходовые огни, которые позволяют издалека увидеть M3 CS и M4 CS/CSL.

© bmwblog.com

© bmwblog.com

© bmwblog.com

© bmwblog.com

© BMW

По данным инсайдеров, в США новая BMW M2 CS окажется на 44 килограмма легче исходника, а снаряжённая масса составит 1710 килограммов. Время разгона 0-96 км/ч сократится на 0,2 секунды до 3,7 секунды. Максимальная скорость увеличится на 18 км/ч (до 303 км/ч). Однако с «механикой» купе не предложат: только с 8-ступенчатым автоматом. Зато BMW оставила негибридную силовую установку и задний привод.

Подтвердить все характеристики BMW намерена 28 мая. Тогда же ждут квоты и цены. По неофициальным данным, тираж составит не более 2000 экземпляров. Дебют M2 CS может быть лебединой песней классических моноприводных «эмок» без электрификации: с 2026 года BMW хочет реализовать переход на безальтернативный 8-ступенчатый автомат и систему M xDrive.