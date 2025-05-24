КамАЗ ответил, в чем причина обвала продаж российских грузовиков. На совещании в Совете Федерации замгендиректора компании Михаил Матасов посетовал, что из 2025 года даже пандемийный 2020 год выглядит «не таким ужасным». В докладе КамАЗа прозвучал новый прогноз по российскому авторынку тяжелых грузовиков: вместо предполагаемых 80 тысяч машин за год спрос может упасть ниже 45-50 тысяч штук. Продажи КамАЗа выглядят «не очень хорошо».

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Михаил Матасов назвал целый спектр причин, которые мешают КамАЗу. Во-первых, грузовики из Китая, с которыми ранее не приходилось конкурировать. Во-вторых, отсутствие инвестиций со стороны. В-третьих, спикер напомнил об ограничениях по технологиям: в предыдущие кризисы завод мог полагаться на международную кооперацию, «так называемых технологических партнёров».

«Все, что было негативное, в 2025 году сошлось воедино», — заявил представитель КамАЗа.

Здесь и инфляция выше 10%, и высокая ключевая ставка на уровне 21%, и недорогая нефть, которая вредит бюджету, и сложности с международными платежами и поставками комплектующих. При этом Михаил Матасов особо отметил, что продажи упали «не потому, что мы стали хуже работать»: просто на КамАЗ давят беспрецедентные запасы автомобилей из Юго-Восточной Азии.

Автогигант запросил поддержку у государства. В докладе КамАЗа есть предложения одобрить уменьшение инвестиций на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), а также пожелание возобновить отсрочку по выполнению обязательств по полученным субсидиям.

«Рано или поздно мы свои обязательства выполним», — заявил Матасов.

Но «по каким-то вопросам» завод рискует не уложиться в сроки.