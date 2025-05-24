Новый Toyota RAV4 получил самую мощную и «навороченную» версию

Toyota RAV4 шестого поколения получил версию GR Sport мощностью 324 л. с.

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Toyota RAV4, давно зарекомендовавший себя как надежный и практичный семейный кроссовер, обрел новое измерение – спортивность. Шестое поколение модели впервые предлагает версию GR Sport. И, что особенно интригует, RAV4 GR Sport заявляет о мощности, превосходящей флагманский хэтчбек GR Corolla.

Внешне GR Sport выделяется более агрессивным стилем, чем стандартная комплектация Sport. Конечно, используются некоторые общие элементы аэродинамического обвеса, но отличия очевидны. Заметнее всего переработанная решетка радиатора с новым рисунком и внушительный задний спойлер, придающий автомобилю более динамичный силуэт. Дополняют картину 20-дюймовые легкосплавные диски и эксклюзивный цвет кузова Supersonic Red с контрастной черной крышей.

В салоне вас встретят фирменные элементы GR: логотипы на подголовниках и рулевом колесе, спортивные подрулевые переключатели и алюминиевые педали, подчеркивающие принадлежность к спортивному семейству Toyota.

Сердцем RAV4 GR Sport является подключаемая гибридная силовая установка Toyota, объединяющая 2,5-литровый двигатель и два электродвигателя. Именно эта комбинация обеспечивает впечатляющую общую мощность в 324 л.с. Это на 20 л.с. больше, чем у спортивного хэтчбека GR Corolla 2025. При этом автомобиль оснащен полным приводом.

Внедорожник получил настроенную GR подвеску, улучшенный усилитель руля и повышенную жесткость кузова.