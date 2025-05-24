Lotus может заменить двигатель Toyota Camry V6 на мощный V8. Гендиректор компании Фэн Цинфэн сообщил инвесторам: в планах есть топ-версия спорткара Emira с восьмью цилиндрами. Руководитель Lotus заявил, что конструкторы думают над «осуществимостью V8». Актуальный 3,5-литровый мотор 2GR-FE, знакомый по Toyota Camry, придётся убрать из-за несоответствия экологическому классу «Евро-7». Альтернативой может стать «битурбовосьмёрка» AMG.

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Lotus Emira с шестицилиндровым двигателем дебютировал в 2021 году. Британская марка продолжила использовать 3,5-литровый V6 с приводным нагнетателем Edelbrock. Мотор выдаёт 406 лошадиных сил и сочетается с 6-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым автоматом Aisin. Теперь Lotus заинтересован в более мощном агрегате, поскольку на ключевом рынке в США базовые четырёхцилиндровые версии не востребованы.

Новый гендиректор европейского филиала Lotus Мэтт Уиндл напрямую не подтвердил переход на V8, но дал понять, что компания рассматривает другие варианты питания. По мнению Уиндла, спорткар Emira «продукт, который не использован в полной мере». По данным Autocar, самым вероятным выглядит переход на V8 от Mercedes-AMG, ведь в компании Lotus дали понять, что настроены продолжить работу с текущим поставщиком двигателей.

Если Lotus Emira всё-таки получит V8, то это будет первый восьмицилиндровый спорткар марки с 2004 года, когда в отставку отправили Esprit V8. Главная загвоздка — насколько компактная силовая структура Lotus Emira подходит для более крупного двигателя. Интересно, что электрические спорткары британской марки пока поставлены на паузу, ведь интерес клиентов минимальный.