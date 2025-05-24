Российский бестселлер Chery обрел дешевую версию с «механикой» в Китае

В Китае у «семёрки» появилась ранее невиданная комплектация с ручной коробкой передач. Такой Chery Tiggo 7 похож на российский Tiggo 7 Pro Max внешне и по салону, но отличий всё-таки хватает. Иначе оформлена задняя часть кузова, а интерьер почти такой же, как у версии для нашего рынка двухлетней давности: переделан только сектор с селектором коробки передач.

© Motor.ru

Chery Tiggo 7 с 6-ступенчатой «механикой» внешне ничем не выделяется, а основой послужила самая простая комплектация с 17-дюймовыми колёсами. Отказ от вариатора позволил снизить цену до невероятных 69 900 юаней (9,7 тысячи долларов): дешевле только базовый Geely Coolray, но он компактнее и оснащается атмосферным мотором. При этом Chery сохранила «турбочетвёрку» 1.5 в варианте форсировки на 156 л.с. и 230 Нм.

© Autohome.com.cn

Расход топлива снизился на 0,25 литра на 100 километров (до 7,5 литра на сотню), а максимальная скорость с «механикой» выросла на символические 2 км/ч (до 188 км/ч). Комплектация отнюдь не бедная, есть многорычажная задняя подвеска, ABS и ESP, автопарковщик, камера заднего вида, медиасистема с парой 12,3-дюймовых экранов, круиз-контроль, бесключевой доступ, навигация и электрозеркала.

Интересно, что без малого два года назад у дореформенного Chery Tiggo 7 в Китае тоже была версия с «механикой», но стоила она дороже! В России «семёрки» только двухпедальные, с вариатором или «роботом», причём турбомотор 1.5 доступен только для XCite X-Cross 7, а остальные перешли на более мощный агрегат объёмом 1,6 литра.