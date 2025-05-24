Hongqi улучшил бензиновый V8: мощность сравнялась с Mercedes

В открытой базе Минпромторга Китая появились сведения об обновлённом рамном внедорожнике Guoyao (бывший LS7). Флагман Hongqi сертифицирован с модернизированным 4,0-литровым V8: без всякой электрификации отдачу двигателя удалось увеличить в 1,5 раза! Мощность выросла с 360 до 557 лошадиных сил, столько же выдаёт «битурбовосьмёрка» M177 на Mercedes-Maybach GLS 600.

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В 2022 году рамный внедорожник Hongqi LS7 удивил скромной производительностью: с турбомотора V8 4.0 китайцы сняли всего 360 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Теперь недоразумение исправили: 557 лошадиных сил, это на уровне самых роскошных Mercedes-Benz GLS и BMW X7 M60i. Вероятно, автомат ZF с гидротрансформатором и трансмиссия с муфтой в приводе передней оси остались.

Внешность и габариты Hongqi LS7 неизменны: китайская номенклатура консервативна. Известно, что после апгрейда сохранятся две конфигурации салона: на четыре или шесть мест. Сейчас цены стартуют с 1 365 800 юаней и достигают 1 465 800 юаней (190-203 тысячи долларов), а скидки не предусмотрены. За продажами топовых Hongqi в Поднебесной не гонятся: эти модели можно считать аналогами Aurus.

Можно ожидать, что форсированный V8 со временем появится на большом седане Hongqi L1 (Guoya), ведь сейчас топ-версия выдаёт только 476 л.с. и 680 Нм. Разработка больших бензиновых двигателей в Китае стала трендом: аналогичный 4,0-литровый V8 недавно показал концерн Great Wall.