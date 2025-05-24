В Казахстане начнут собирать рамные внедорожники Haval для России

В открытой базе сертификатов Одобрения типа транспортного средства появились новые документы. Портал Kolesa.kz выяснил, что на заводе AMMKZ начнут собирать по полному циклу со сваркой и окраской кузовов новые Haval H5 и H9, а также обновлённый кроссовер Chery Tiggo 4. Из ранее опубликованных сведений ясно: на мультибрендовой площадке локализуют Tank 300.

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Предполагается, что в Алматы начнут собирать рамные внедорожники с бензиновыми 2,0-литровыми турбомоторами. Год назад глава «Астана Моторс» Нурлан Смагулов дал понять, что продавать машины планируют не только в Казахстане, но и в других странах СНГ. Ключевым рынком может стать Россия: у нас рамные модели концерна Great Wall очень востребованы, а на заводах в Туле и Калуге собирают только кроссоверы с несущим кузовом.

Власти Казахстана озабочены тем, чтобы автомобили местной сборки были освобождены от уплаты утилизационного сбора в Российской Федерации. Если сторонам удастся договориться, то основным покупателем казахстанских машин точно станут россияне. Всего на заводе AMMKZ хотят локализовать девять моделей, уже известны семь: это Chery Tiggo 2 Pro, Haval Jolion, Tank 300, Changan CS55 Plus, Chery Tiggo 4, Haval H5 и Haval H9.

До конца 2023 года в России собирали рамные внедорожники Haval H9 первого поколения, но актуальная модель безальтернативно поставляется из Китая. Тульский завод GWM загружен практически на 100 процентов, и производство кроссоверов M6 даже пришлось перенести в соседнюю Калугу. Проекты углубления локализации производства тоже касаются кроссоверов, а не внедорожников.