АвтоВАЗ добавил красный и оранжевый цвета в палитру Vesta и Niva

На проходящем в Тольятти мероприятии «Юбилейный пикник» показали внедорожник с приставкой Sport в оранжевом колере «Табаско». Одновременно в местных пабликах появились снимки автовозов, загруженных кросс-универсалами Vesta SW Cross в красном цвете «Фламенко». Оба оттенка знакомы по буклетам и презентации Lada Iskra. Сейчас ярко-оранжевого в палитре нет, а красный доступен только для «Гранты».

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Новые колеры пока не появились в прайс-листах на сайте lada.ru: например, Lada Niva Sport доступна к заказу только в белом, чёрном или серебристом цветах, хотя в рекламных материалах фигурируют синие внедорожники, а в канун 48-й годовщины начала серийного производства «Нивы» засветились трёхдверки в тёмно-зелёном, жёлтом, оранжевом и коричневом оттенках.

Отгрузка ярко-красных Lada Vesta SW Cross означает, что расширение палитры флагмана не за горами. Сейчас модель бывает в базовых цветах (чёрный и белый), а за доплату в 15 тысяч рублей можно получить «металлик» — ярко-синий, золотисто-коричневый, тёмно-серый или серебристый. За ярко-красный должна быть такая же надбавка. Расширение палитры «Нивы» может начаться с версии Sport.

В феврале глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что к концу года Lada Niva Sport получит самую мощную модификацию с двигателем объёмом 1,8 литра: такой мотор предложат для спецверсии Silk Way. Другие ожидаемые «фишки» внедорожника — яркий окрас кузова, комбинированная отделка салона, кожаные кресла с тиснением и названием спецверсии.