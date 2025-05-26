Несостоявшийся кроссовер Volga K30 сменит бренд и внешность в Китае

В открытой базе Минпромторга КНР появились фотографии и характеристики модели Changan CS35 Max. Под этим именем скрывается кроссовер, который год назад в Нижнем Новгороде хотели собирать под названием Volga K30. Изначально в Поднебесной этот автомобиль продавался, как Oshan X5 Plus, а теперь его переименуют в Changan CS35 Max, подкорректировав внешность.

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Oshan X5 Plus дебютировал осенью 2022 года, а недавно Changan принял решение постепенно отказаться от дочернего бренда Oshan и продавать автомобили под основной маркой. Однако CS35 Max отличается от исходника только шильдиками, зеркалами и другой решёткой радиатора в стиле Uni: в остальном изменений нет.

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По технике тоже без откровений: турбомотор 1.5 (192 л.с.) почти такой же, как у предшественника. Вероятно, он развивает 300 Нм крутящего момента и сочетается с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. В линейке Changan новый CS35 Max займёт место над Uni-S, хотя цены могут быть сопоставимы, ведь линейка Oshan была относительно недорогой.

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Что касается возрождения бренда Volga, то в 2025 году запуска завода в Нижнем Новгороде можно не ждать. Однако в прошлом году АО «Производство легковых автомобилей» оформило документы на внутризаводские номера, так что тесты прототипов будущих автомобилей «Волга» де юре разрешены. Changan возможное партнёрство не комментировал.