Служба пропаганды безопасности дорожного движения в РФ отмечает 93-летие

Ежедневно в мире происходят аварии, которые можно было бы предотвратить. Где-то стоило притормозить перед пешеходным переходом, где-то сбросить скорость перед опасным поворотом или учесть запрет выезда на встречную полосу. Есть люди, которые никогда не устанут напоминать нам правила безопасности на дороге, - это сотрудники Службы пропаганды безопасности дорожного движения. В этом году они отмечают 93 года существования своей профессии. Их главная миссия - повысить культуру дорожного движения в России и помочь нам стать более ответственными водителями.

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25 мая День работников по пропаганде безопасности дорожного движения отмечают педагоги автошкол, представители общественных организаций, волонтеры и, конечно, сотрудники Госавтоинспекции и Минтранса. В этом списке нет регулировщиков дорожного движения, а ведь именно на них впервые в 1928 году наложили обязанность просвещать людей о правилах дорожного движения. В то время основным средством передвижения оставались конные экипажи и велосипеды, уже появлялись редкие автомобили. В больших городах вроде Москвы и Ленинграда основным видом общественного транспорта были трамваи. Правила пересечения перекрестков регулировались еще неважно, а пешеходы переходили дорогу буквально где хотели, создавая хаос и пробки. Более серьезная структура для контроля за дорогами, Госавтоинспекция, появилась только в 1936 году, но специализированные подразделения для воспитания дорожной культуры в ней появились не сразу. Долгое время разъяснением правил дорожного движения "в народе" занимались сотрудники Госавтоинспекции и регулировщики. В это же время началось сотрудничество с учебными заведениями.

Дотянуться до каждого

Сотрудники Госавтоинспекции сегодня стараются работать везде, где люди получают информацию. Они общаются с водителями, пассажирами и пешеходами в соцсетях, СМИ, в Telegram-каналах, снимают социальные ролики и размещают баннеры вдоль магистралей, проводят уроки в школах и детских садах. Снова и снова терпеливо объясняют, зачем нужно пристегиваться, почему нельзя говорить по телефону за рулем, как важно правильно выбрать автокресло для ребенка. Они настоящие миссионеры безопасности дорожного движения. И если религиозные проповедники боролись за души, то здесь борьба идет за сохранение жизней участников дорожного движения.

"Госавтоинспекция Московской области активно проводит информационные кампании по дорожной безопасности: например, как не уснуть за рулем; что делать, если стало плохо за рулем; какая тонировка вне закона; как избежать аварии в межсезонье", - рассказывает начальник управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса Московской области Евгения Каретникова.

Опыт транспортных служб России доказывает, что пропаганда безопасности дорожного движения - мощный и эффективный инструмент, который ежегодно спасает тысячи жизней и снижает аварийность на дорогах.

"С 2019 по 2024 годы на трассах Московской области удалось снизить аварийность и смертность в ДТП почти на 30%. Это результат системной и последовательной работы. Мы постоянно обращаемся к водителям с просьбой соблюдать ПДД, ведь большинство ДТП происходит из-за невнимательности, превышения скорости и несоблюдения дистанции. Но безопасность - это не только поведение участников движения, это еще и качество самой дороги. Именно поэтому в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" за 6 лет мы построили 720 км новых тротуаров, установили 1,2 тыс. современных светофоров, модернизировали более тысячи транспортных узлов, оснастили 5,3 тыс. пешеходных переходов подсветкой и проекцией, а также добавили 2,5 тыс. искусственных неровностей, чтобы снизить скорость там, где это действительно важно. Все это вклад в снижение числа ДТП на дорогах и сохранение жизни людей", - объяснила Каретникова.

У правил безопасности на дороге нет возраста

К каждой аудитории ищут свой подход. В Московской области у сотрудников службы безопасности дорожного движения есть целый календарный план мероприятий по разным поводам и на разные целевые аудитории. Только в прошлом году провели более 15 тыс. мероприятий по пропаганде безопасного поведения на дорогах, причем 12,5 тыс. таких занятий прошло в детских садах и школах.

Накануне нового дачного и отпускного сезона в Подмосковье усилили контроль за пристёгиванием ремней безопасности. Дорожные полицейские останавливали транспортные средства и общались с водителями, призывая их обязательно пристегиваться и заботиться о безопасности своих пассажиров. Особенное внимание уделили правилам перевозки детей. В течение всего прошлого года в регионе проходили десятки социальных акций: "Маленький пассажир - большая ответственность", "Один щелчок спасает жизнь", "Внимание, дети!", социальный рейд по популяризации световозвращающих элементов "Засветись" и другие.

К таким акциям присоединяется и социально ответственный бизнес. Оператор подмосковной системы контроля безопасности дорожного движения компания "МВС Груп" за прошедший 2024 год приняла участие в более чем 15 акциях и мероприятиях, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения. Компания разработала стилизованные наклейки "Ребенок в автомобиле. Везу безопасно". Водителям, которые перевозят в автомобилях малышей, раздали около 5 тыс. экземпляров красочных стикеров. В рамках совместной просветительской программы представители региональной общественной организации "СБДД" и компании "МВС Груп" организовали серию познавательных мероприятий для дошкольников. Особый интерес у детей вызвал интерактивный мастер-класс "Рисуем дорожный знак", где в игровой форме малыши изучали правила дорожного движения.

Кроме того, при поддержке Госавтоинспекции были распространены 1000 световозвращающих браслетов и 900 световозвращающих рюкзаков для снижения аварийности в темное время суток.

Не остаются без внимания и другие участники дорожного движения: в Подмосковье проводят профилактические мероприятия с курьерами на электровелосипедах, с подростками на всевозможных СИМ, с любителями самокатов, с мотоциклистами и даже с будущими мамами в роддомах. Так, в рамках акции "Безопасная дорога малышам", организованной ГИБДД Подмосковья и региональным Минздравом, закупили и передали 10 детских автомобильных кресел в Московский областной перинатальный центр городского округа Балашиха.

Часть акций посвящена пропаганде трезвого вождения и объяснению водителям влияния алкоголя на реакцию за рулём. Специально для таких мероприятий в "МВС Груп" придумали уникальные наборы для контроля трезвости - их раздают во время рейдов ГАИ. В каждом наборе содержится информация о последствиях вождения в нетрезвом состоянии и данные о среднем времени выведения из организма различных видов алкогольных напитков, а также три одноразовые индикаторные трубки Шинкаренко-Мохова для самопроверки.

Работа над поведенческой моделью водителей

Вместе с людьми над безопасностью дорожного движения в России работает техника. Наша страна широко оснащена комплексами фотовидеофиксации, которые в последние годы обновились и стали использовать нейросетевые технологии для максимальной точности распознавания нарушений. Эксперты уверенны, что они напрямую влияют на поведенческую модель российских водителей. Например, с начала года комплексы в Подмосковье выявили около 160 тысяч нарушений правил проезда по выделенным полосам. По данным Минтранса региона, благодаря контролю камер водители стали меньше нарушать правила проезда по выделенным полосам и затруднять движение общественного транспорта. Самые распространённые комплексы фотовидеофиксации в Подмосковье - "Азимут 4" российского производства. Они распознают более 51 состава нарушений ПДД. Однако значение камер на дорогах выходит далеко за рамки простого контроля соблюдения ПДД - они являются важным инструментом пропаганды безопасности дорожного движения.

Многолетняя практика показывает, что фотовидеофиксация дисциплинирует водителей, большинство которых сознательно снижают скорость при их виде. И это положительный эффект, ведь комплексы устанавливают именно в аварийно-опасных местах, где риск ДТП наиболее высок. Таким образом, камеры выполняют двойную функцию: непосредственно фиксируют потенциальные нарушения и опосредованно формируют культуру безопасного вождения. Постепенно у водителей вырабатывается устойчивая привычка соблюдать правила независимо от наличия контроля, а это и есть главная цель любой пропаганды БДД. Сегодня камеры стали неотъемлемой частью комплексного подхода к обеспечению безопасности на дорогах Московской области, сочетая функции контроля, профилактики и воспитания законопослушных участников движения.

Совместный технический и человеческий контроль за дорогами, постоянное взаимодействие со всеми участниками дорожного движения постепенно меняют и поведение водителей, и общую культуру вождения в России, от которой зависит число нарушений, а значит, число аварий и несчастных случаев на дороге.