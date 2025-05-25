Россиян предупредили о штрафах за мойку авто на общественных землях

Руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова в беседе с РИА Новости напомнила владельцам автомобилей об ответственности за мойку машин на землях общего пользования. По ее словам, подобные действия запрещены региональными нормативами о благоустройстве и могут повлечь за собой административные штрафы.

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В большинстве регионов, включая Московскую область, законодательство прямо запрещает проводить мойку или ремонт автомобилей на территориях общего назначения, таких как дороги, обочины, поляны и другие общественные зоны. В частности, в Подмосковье это закреплено в части 4 статьи 42 областного закона о благоустройстве.

Нарушителям грозит предупреждение или штраф — для граждан сумма может достигать 500 рублей, а для юридических лиц — до 20 тыс. рублей. В случае загрязнения земли во время мойки тоже могут применяться меры: в соответствии со статьей 8.6 КоАП РФ штраф может составить от 3 до 5 тыс. рублей. Кроме того, Бурякова подчеркнула, что в садовых товариществах запрещено складировать строительные материалы на землях общего пользования или за пределами границ СНТ.

Такое использование земли считается нецелевым и также подпадает под административное наказание. Также зампред комитета Госдумы по строительству Сергей Колунов предупреждал, что за мойку автомобиля у водоемов и в лесополосе гражданам грозит штраф до 5 тысяч рублей. Все остальные места, где запрещено мыть автомобиль, указываются в региональных законодательных актах, добавил депутат. Так, в Москве мыть машину можно только в специально отведенных для этого местах.