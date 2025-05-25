ГИБДД разрешает использовать шины без шипов в зимний период

Водители имеют право использовать нешипованные зимние шины в декабре, январе и феврале, разъяснили в ГИБДД в ответ на запрос главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Ранее Нилов направил запрос начальнику ГИБДД Михаилу Черникову с предложением разрешить использование летней резины в зимний период "в связи с аномальными погодными условиями" в Москве, Московской области и других регионах.

"Установление требования о запрете эксплуатации транспортных средств категорий М1 и N1 (легковые и грузовые авто - прим. ТАСС), которые не укомплектованы зимними шинами, в зимний период (декабрь, январь, февраль) обусловлено спецификой их использования с учетом погодных и температурных условий, а также свойствами материалов изготовления и конструктивных особенностей. При этом нормативные правовые акты не ограничивают использование в зимний период всесезонных и нешипованных зимних шин", - говорится в ответе за подписью Черникова.

В ведомстве добавили, что вопросы применения зимних шин в достаточной степени нормативно урегулированы и не требуют дополнительной регламентации.