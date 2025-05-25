В ГИБДД напомнили о возможности ездить на нешипованной резине зимой

Россияне могут ездить зимой на нешипованной резине. Сообщение Госавтоинспекции приводит ТАСС.

В ГИБДД напомнили, что в декабре, январе и феврале водители могут использовать в том числе резину без шипов.

При этом допустимой считается только нешипованная зимняя резина, подчеркнул собеседник агентства.

С 1 июня 2024 года в России начал действовать запрет на езду на шипованной резине летом. Штраф за несоблюдение предписания составляет 500 рублей. При этом в ГИБДД после введения нового правила заверили, что не станут сразу штрафовать водителей.