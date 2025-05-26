BMW раскрыла тираж эксклюзивного универсала Speedtop

На Конкурсе элегантности Villa d'Este выяснилось, что компания сделает только 70 экземпляров, причём на важнейшем рынке в США новинку не предложат вовсе. Квоты и география продаж BMW Speedtop не известны, сроки начала поставок окутаны тайной, цены держатся в секрете, но едва ли можно сделать заказ без полумиллиона евро. Опций тоже будет много: чего стоят модные сумки Schedoni в комплекте.

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BMW Speedtop c эффектным кузовом шутинг-брейк была раскрыта накануне премьеры. Эксклюзивный универсал сделан на основе купе M8 Competition, но салон рассчитан на двоих: задние кресла убраны в угоду специальным нишам для багажа. Груз можно закрепить кожаными ремнями, также место для поклажи есть за экстравагантной крышкой багажника.

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

Проект Speedtop можно считать дальнейшим развитием тарги Skytop с прошлогоднего Конкурса элегантности. Солидный спрос несмотря на кратное увеличение цены мотивировал BMW сделать бизнес на выпуске мелкосерийных машин. Меняют кузов и светотехнику, причём спереди шутинг-брейк и тарга одинаковы, а салон во многом такой же, как у обычной «восьмёрки». Техника такая же, как у M8 Competition.

Вероятно, BMW M будет показывать эксклюзивные проекты раз в год, и всякий раз основой послужат массовые модели спецподразделения. По иронии судьбы баварской марке придётся соперничать с основателями Alpina, хотя права на бренд выкуплены: дело в том, что братья Бовензипены решили не уходить из автомобильного бизнеса и заручились поддержкой Zagato!