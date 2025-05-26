Раскрыты характеристики кроссовера Mazda EZ-60 с китайской начинкой

В открытой базе Минпромторга Китая появились подробности об электрокаре на платформе Changan EPA. «Батарейная» Mazda EZ-60 будет с задним приводом, единственным электромотором (258 л.с.) и литий-железо-фосфатным аккумулятором CALB.

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Альтернатива — заднеприводный гибрид с бензин-генератором 1.5 (98 л.с.), электродвигателем (190 л.с.) и батареей на 31,7 киловатт-часа.

Внешность и салон Mazda EZ-60 давно рассекречены, и ещё до публикации характеристик кроссовер получил 20 тысяч предзаказов, став самой популярной «совместной» моделью в Китае. О начинке можно косвенно судить по соплатформенному Deepal S07: у него батарея ёмкостью 80 киловатт-часов и запас хода 475 километров (WLTP) или 620 километров (CLTC).

В Китае продажи Mazda EZ-60 должны стартовать в августе, до этого момента должны быть подтверждены все технические подробности и раскрыты цены. В отличие от лифтбека EZ-6, кроссовер не дословно повторяет «китайца»: растянута колёсная база, поменялись все кузовные панели, а унификация по интерьеру минимальная. Из ранее невиданного для Mazda оснащения — сенсорный 5К-экран (26,5 дюйма) и 100-дюймовый(!) проекционный дисплей с дополненной реальностью.

По прогнозам китайских журналистов Mazda EZ-60 будет стоить о 150 до 300 тысяч юаней (21-42 тысячи долларов) в зависимости от оснащения и типа силовой установки. Вероятны и экспортные поставки, ведь на внешних рынках конкуренция меньше, а бренд Mazda узнаваем. За рубежом у «шестидесятки» может быть видоизменённая техника.