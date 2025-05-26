Федеральная служба охраны закупила партию пикапов Sollers

«Мотору» удалось запечатлеть в Москве серый грузовичок ST6 с номерами серии е***кх на столичном регионе. По предварительным данным, спецслужба приобрела около четырех десятков пикапов Sollers с дизельными двигателями, в закупке фигурируют машины 2023 и 2024 годов выпуска. Судя по отсутствию камеры заднего вида и бесключевого доступа речь идёт о начальной комплектации Base.

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Пикапы Sollers ST6 прописались в России осенью 2023 года: сначала машины собирали во Владивостоке, а затем производство перенесли на Ульяновский автозавод. Основой послужил китайский автомобиль JAC T6 образца 2015 года, который в свою очередь идейно близок к Toyota Hilux прошлого поколения. Сейчас дизельные «шестёрки» стоят от 2 730 000 рублей без учёта акций, а дисконт позволяет сэкономить четверть миллиона рублей.

Турбодизель 2.0 (136 л.с., 320 Нм) сочетается с 6-ступенчатой «механикой» и жестко подключаемым полным приводом с понижающей передачей. Сзади неразрезной мост на рессорах. Грузоподъёмность — 900 килограммов. В начальную комплектацию входят две подушки безопасности, система стабилизации, подогрев передних кресел, кондиционер, аудиосистема, круиз-контроль, задние парктроники и 17-дюймовые легкосплавные диски.

В автопарке Федеральной службы охраны есть разные рамные пикапы: до санкций закупались в том числе Toyota Hilux и Volkswagen Amarok, а после 2022 года на пробу брали Great Wall Poer и King Kong Poer. Закупают для спецслужб и УАЗ «Пикап».