Электрокары в РФ не покорили авторынок

Развитие рынка электромобилей в России сталкивается с серьезными вызовами. Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков опубликовал результаты опроса, который показал проблемы и опасения потенциальных покупателей из-за чего они не так активно пересаживаться на «зеленый» транспорт, пишет ИА DEITA.RU.

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Самой большой преградой, по мнению большинства опрошенных, является слабая зарядная инфраструктура. Почти 60% респондентов (57%) назвали именно нехватку зарядных станций главным «тормозом» для электромобилей. Это означает, что водители опасаются остаться без возможности подзарядить свой автомобиль, особенно вне крупных городов и на дальних маршрутах.

Второй по значимости фактор – высокая цена. Треть опрошенных (34%) отметили, что электрокары значительно дороже своих бензиновых аналогов. Это делает их недоступными для широкого круга покупателей, несмотря на потенциальную экономию на топливе и налогах.

Люди также выражают опасения перед всем новым и неизвестным. Каждый пятый респондент (22%) признался, что боится переходить на электромобиль из-за новизны технологии и возможных проблем. Столько же россиян считают, что электрокары – это временное явление в автопроме, тупиковая ветвь развития, не имеющая больших перспектив. Лишь небольшой процент (8%) обратил внимание на отсутствие большого выбора российских моделей электромобилей на рынке.

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Кроме того, многие воспринимают электрокар как машину исключительно для города. В комментариях к опросу люди часто говорили, что для дальних поездок или выездов на природу все равно потребуется второй автомобиль, работающий на традиционном топливе. Электромобили пока не рассматривают как универсальное транспортное средство в России.