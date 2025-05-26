Холдинг Sinotruk подвергся внеплановой проверке со стороны Росстандарта и Генпрокуратуры, сообщает Quto.ru. Информацию подтвердили в представительстве компании, которую нередко называют производителем главных конкурентов отечественного КамАЗа.

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В связи с чем инициирована проверка, неизвестно. При этом в Sinotruk заявили, что всячески содействуют уполномоченным органам: "Локальное представительство китайского машиностроительного концерна Sinotruk активно содействует проведению внеплановой проверки, инициированной Росстандартом и Генпрокуратурой".

Также в компании подчеркнули, что Россия - важный рынок, поэтому Sinotruk нацелен на долгосрочное развитие брендов в нашей стране.

Ранее "РГ" писала, что Росстандарт проводит внеплановую выездную проверку грузовиков марки Sitrak, которые входят в состав концерна Sinotruk.