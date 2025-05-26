Колонна суперкаров застряла на трассе в Дагестане из-за баранов

Колонна суперкаров из Екатеринбурга застряла на трассе в Дагестане из-за толпы баранов. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал «112».

© Lenta.ru

На размещенных кадрах видно, как элитные автомобили, в том числе два немецких Porsche, оказались в заторе из-за стада баранов. Известно, что клуб автоэнтузиастов с Урала решил устроить пробег. Водители уже проехались на роскошных машинах по Кабардино-Балкарии, Чечне и Дагестану.

Ранее в мае сообщалось, что в России проведут автопробег ради помощи тяжелобольным детям. Ежегодный благотворительный автопробег «С "Родной" по родному краю» состоится 28 июня. В этом году маршрут автоколонны пройдет по территории возрождающегося Карабаша. Южноуральцы и гости региона смогут не только помочь детям, но и познакомиться с историей, культурой и природой этого уникального места.