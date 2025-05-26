Что скрывает Renault R5 Turbo 2 в моторном отсеке

Совсем не обязательно быть фанатом автокультуры, чтобы оценить дорожный раллийный автомобиль с дикими пропорциями и двигателем, установленным там, где обычно лежат продукты из супермаркета. Но для тех, кто в теме, Renault R5 Turbo 2 не нуждается в представлении.

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Созданный ради омологации и построенный для того, чтобы нестись боком по европейским лесным дорожкам, этот хот-хэтч изначально не задумывался как гоночный автомобиль, но каким-то образом стал одной из самых желанных спортивных машин своего времени. Сейчас один из самых необычных экземпляров снова появился на продаже. В третий раз, если быть точнее.

Этот конкретный автомобиль попал в Калифорнию ещё новым и большую часть своей жизни провел с оригинальным турбированным четырёхцилиндровым двигателем. Но в 2007 году владелец снял мотор и заменил его на турбированный роторный двигатель Mazda B13. Точную мощность никто не указывает, но, вероятно, она составляла от 215 до 250 л.с. (160–186 кВт). Сегодня, после установки более мощного турбонаддува, сказать, сколько именно — ещё сложнее.

Главное, однако, не в этом. Автомобиль укомплектован модифицированным кожухом сцепления, благодаря чему удалось сохранить остальную оригинальную трансмиссию Renault. То есть, следующий владелец сможет переключать передачи вручную через 5-ступенчатую коробку и наслаждаться задним приводом.

Кроме того, этот хот-хэтч с широкими задними крыльями поставляется со всем необходимым, чтобы вернуть его в заводскую конфигурацию. В комплекте — оригинальный мотор и другие дополнительные компоненты. Стоит ли это того? Ответ даст лишь итоговая ставка на аукционе. Судя по предыдущим попыткам, это может оказаться скорее провалом, чем триумфом.

Самый странный момент всей этой истории в том, что машина выставляется на аукцион уже в третий раз с 2021 года. В первый раз её не продали — максимальная ставка тогда составила 78 500 долларов (примерно 6,3 млн рублей по текущему курсу). Пробег на тот момент был 33 800 км, и нынешний владелец купил её позднее в том же году. Затем он снова выставил её в январе этого года — с тем же пробегом.

По неизвестным причинам он отказался от ставки в 110 000 долларов (около 8,7 млн рублей). Теперь машина снова на продаже, всё с тем же пробегом. Возможно, продавец надеется на более высокий результат.