ГАЗ показал полноприводный самосвал-сельхозник нового поколения

У вездехода «Садко 9» появилась модификация с востребованной надстройкой. Саранский завод автосамосвалов добавил на шасси платформу объёмом пять кубометров с трёхсторонней разгрузкой. У кузова усиленные стальные боковины толщиной полтора миллиметра и 2,5-миллиметровый настил на полу. Предусмотрены надставные борта, с которыми объём увеличивается до десяти кубометров.

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Вездеходы «Садко 9» стали выпускать в начале марта, но поначалу в виде шасси для кузовопроизводителей. В свободной продаже грузовик ГАЗ до сих пор не появился, так как сертифицировать свои надстройки успели не все. Первой станет самосвальная версия с короткой базой и трёхместной кабиной: её покажут на агровыставке в Краснодарском крае 27 мая.

Для «Садко 9» подойдут надстройки от «Садко NEXT» и «ГАЗона NEXT», но новый вездеход отличается увеличенной с трёх до пяти тонн грузоподъёмностью, оригинальными односкатными колёсами с шинами размерности 315/80 R22,5 и усиленным задним мостом. Подвеска другая: спереди длинные двухлистовые рессоры, сзади — полурессоры на пневмобаллонах со стабилизатором. Под капотом форсированный дизель ЯМЗ-534 (169 л.с.), тяга передаётся через 5-ступенчатую «механику», есть двухступенчатая раздатка и «понижайка».

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В настоящий момент самосвал ГАЗ «Садко NEXT» стоит от 6 667 000 рублей, но более «тяжёлый» грузовик окажется явно дороже. В линейке Горьковского автозавода «девятка» заменит «Земляк» с кабиной советского образца: производство устаревших машин прекратилось в прошлом году.