Сертифицирован внедорожник M-Hero M817: его могут выпускать в Липецке

В открытой базе Минпромторга КНР появились сведения об очередном рамном автомобиле концерна Dongfeng. Речь идёт о М817: упрощенном аналоге знакомого россиянам вездехода M-Hero I (M917). По информации портала «Китайские автомобили» липецкий завод «Моторинвест» изучает возможность сборки внедорожника в России, поэтому подробности о новинке любопытны.

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«Младший» индекс не должен смущать: M-Hero M817 это крупный автомобиль, длина/ширина/высота которого равны соответственно 5100/1998/1899 миллиметрам, колёсная база — 3005 миллиметров. Таким образом, новинка на 5,5 сантиметра превосходит M-Hero I (M917) по расстоянию между осями и на 3,5 сантиметра по общей длине! Однако снаряжённая масса на 200-400 килограммов меньше, значит на тяговой батарее планируют сэкономить.

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Общая конструкция с параллельной гибридной системой и 1,5-литровым (197 л.с.) турбомотором в роли бензин-генератора сохранится. Однако ни ёмкость аккумулятора CATL, ни количество, ни мощность электромоторов не сообщаются. Зато дизайн экстерьера планируется неординарным: покупатели смогут выбирать оформление решётки радиатора, оставить на пятой двери запаску или модный кофр с проводами.

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Вероятно, Mengshi M-Hero M817 будет доступен с «внедорожным» и обычным обвесом, хотя углы въезда/съезда по 30 градусов ожидаются в любом случае. Вездеход сможет буксировать прицеп полной массой до 2,5 тонны. Сейчас в России официально продаётся M917 под именем M-Hero I, и спрос оставляет желать лучшего, ведь стартовая цена 14 490 000 рублей!