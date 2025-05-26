Porsche откажется от семейства спорткаров 718

Представитель компании подтвердил порталу Motor1.com, что четвёртое поколение двухдверок (982) находится на завершающей стадии жизненного цикла. Последние экземпляры сойдут с конвейера в Германии в октябре. Преемник задержится: какое-то время в гамме двухдверных Porsche останется только 911. Электрические спорткары дебютируют в «среднесрочной перспективе».

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Европейские продажи Porsche 718 завершились ещё год назад из-за несоответствия стандартам кибербезопасности, так что сейчас завод собирает спорткары на экспорт. Хотя «семьсот восемнадцатые» на конвейере десятый год, а рестайлинга не было, в 2024 году продажи выросли на 15% до без малого 24 тысяч штук.

Электрический преемник Porsche 718 точно не появится в этом году. Гендиректор компании Оливер Блюме анонсировал, что обе новинки будут «более динамичными, мощными, с чистыми ощущениями от вождения». Первоначальная цель Porsche — электрификация на 80% к 2030 году — невыполнима, но бензиновые спорткары начального уровня выпускать больше не собираются.

А вот планы по другим линейкам решено пересмотреть. Бензиновый Cayenne будет выпускаться параллельно с электромобилем до 2030-х, Panamera сохранит бензиновые двигатели в следующем десятилетии, а V8 объёмом 4,0 литра адаптируют к экостандартам «Евро-7». По неподтвержденным данным, топливный Macan следующей итерации тоже появится и станет гибридом.