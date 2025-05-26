Самому популярному автомобилю Tesla предсказали провал

Корпорация Tesla может потерять значительную долю рынка в Китае из-за успехов местных автопроизводителей. Об этом в колонке для издания The Verge заявил автоэксперт Эндрю Джей Хокинс.

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Автор заметил, что сейчас Tesla успешно продает в Китае — на одном из важнейших для себя рынков — популярный кроссовер Model Y. Однако превосходство компании Илона Маска может завершиться из-за давления местных автопроизводителей.

Эндрю Джей Хокинс отметил, что на днях Xiaomi представила городской внедорожный автомобиль YU7, который назвала прямым конкурентом Model Y от Tesla. По мнению специалиста, YU7 имеет более елегантный внешний вид, чем электрокар Tesla, сопоставим с ним по максимальной скорости, но выигрывает по запасу хода. В этой связи эксперт предсказал, что Tesla стоит готовиться к провалу.

Однако аналитик подчеркнул, что многое будет зависеть от стоимости Xiaomi YU7. Китайский IT-гигант раскроет цену на кроссовер в июле, сразу после запуска модели в продажу. Но ожидается, что YU7 будет стоить дешевле Model Y. Глава Xiaomi Лей Цзюнь отметил, что машина обойдется ниже 200 тысяч юаней, или около 2,2 миллиона рублей.

В середине мая журналисты издания The Information заявили, что корпорация Tesla испытывает проблемы с проектом беспилотного такси в США. В частности, компания не успевает полноценно протестировать сервис перед его запуском в июне.