Доступный в РФ кроссовер Jetta от Volkswagen получит новый дизайн

В открытой базе Минпромторга КНР появились подробности о «старшей» модели VS8. Речь идёт о кроссовере на основе официально поставляемого в Россию Jetta VS7 с другой светотехникой и оперением. Колёсная база отличается на символический миллиметр, высота не меняется, ширина увеличивается на сантиметр, длина на полсантиметра. Восприятие другое.

© Motor.ru

Jetta VS7 представляет собой китайский аналог Skoda Karoq/Volkswagen Taos от совместного предприятия FAW-Volkswagen. Новый VS8 сильнее отличается внешне: другие бамперы и пятая дверь, оригинальная светотехника. Задние фонари с модной полосой во всю ширину кузова, передние блок-фары заужены и по-прежнему пытаются сливаться с решёткой радиатора.

© Autohome.com.cn / Минпромторг КНР

© Autohome.com.cn / Минпромторг КНР

© Autohome.com.cn / Минпромторг КНР

Технически всё по-старому: как и Jetta VS5/VS7 новая «восьмёрка» построена на платформе MQB с независимой задней подвеской, а под капотом двигатель 1.4 TSI (150 л.с.) в связке с классическим 6-ступенчатым автоматом и передним приводом. Ожидается, что кроссовер заменит «семёрку», но подорожает незначительно с нынешних 110-134 тысяч юаней (15,3-18,6 тысячи долларов).

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Сейчас в России представлены три модели суббренда Jetta (VA3, VS5, VS7), а вот бизнес-седан VA7 до нашей страны с гарантией ещё не добрался. Презентация VS8 в Китае пройдёт во втором полугодии, а на внутренний рынок кроссовер выйдет к концу 2025-го.