Geely Cityray сделают похожим на Atlas

Кроссовер в новом дизайне рассекретили благодаря базе китайского Минпрома — фотографии публикует портал «Китайские автомобили». Судя по снимкам, модель, которая продается в Китае под названием Boyue Cool, а в России под именем Cityray, скоро преобразится в стиле новейшего Atlas. У обновленного варианта иначе оформлена передняя часть — она выглядит сдержаннее, чем у актуального кроссовера.

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В Китае Boyue Cool/Cityray продается с 2023 года, а в России кроссовер официально появился осенью 2024-го. Это городской вседорожник С-класса, который позиционируется на ступень выше Coolray, но ниже Atlas. Модель построена на платформе BMA, собственной разработке Geely, а под капотом у нее 1,5-литровая «турбочетверка» мощностью 147 лошадиных сил, которая работает с семидиапазонным «роботом» с двойным «мокрым» сцеплением. Привод только передний.

В Китае модель предлагается с тем же двигателем 1.5, но в форсировке на 181 лошадиную силу, в остальном же она повторяет тот Cityray, который продается у нас. И изменений в техническом плане не ожидается.

Рестайлинг в середине жизненного цикла принесет модели новый дизайн экстерьера: радиаторная решетка станет компактнее и строже за счет вертикальных ламелей, эмблему Geely, напротив, сделают крупнее, а фары станут трапециевидными — их соединит светодиодная полоса. Передний бампер с имитацией воздуховодов тоже изменился. А вот в профиль обновленный Cityray выглядит так же, как и нынешний.

Появится ли Geely Cityray с новым дизайном в России, неизвестно. Пока у нас (как и в Китае) предлагают дореформенный вариант, который стоит 2 849 990 – 3 254 190 рублей без скидок и 2 499 990 – 2 814 190 рублей с ними.