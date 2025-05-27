Российские таксисты начали работать по схеме аренды машины с водителем

В России агрегаторы такси начали отказываться от одноименного названия и начали работать по схеме сервиса аренды автомобиля с водителем», сообщает газета «Известия». Это должно помочь таксистам избежать последствий принятия закона о такси.

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«Новые меры вводятся в большинстве регионов России с 1 марта 2026 года. Закон предусматривает обязательное оформление медицинской страховки, технического осмотра. Также у водителей должен быть путевой лист», - сообщает газета.

По данным «Известий», смена вида перевозок может сократить расходы агрегаторов. Работа по схеме аренды считается отдельным видом перевозки. Почти 30% водителей уже отказались от статуса «такси».

До этого были названы 8 автомобилей, которые допустят к работе в такси в России. В основном это автомобили российской сборки: Lada Granta, Lada Vesta, Lada Aura, а также китайские Haval Jolion, Haval F7, Haval F7x, BAIC U5 Plus и Kaiyi E5. Эти автомобили будут задействованы при перевозке клиентов в эконом- и комфорт-классе.

В реестр легковых такси также попадают все модели московского автозавода «Москвич», поскольку они выпускаются в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного с правительством в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Тем не менее, из-за нехватки машин высокого класса таксомоторные фирмы могут столкнуться с трудностями при формировании парков для бизнес-класса и VIP-клиентов.

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Ранее сообщалось, что в России хотят обязать каршеринги использовать локализованные автомобили.