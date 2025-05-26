Бренд Tank вернулся в список бестселлеров российского рынка

По информации, предоставленной агентством "Автостат", за период с 19 по 25 мая 2025 года в России было реализовано 415 новых автомобилей бренда Tank.

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Эксперты отмечают, что данный факт позволил марке из КНР вернуться в топ-10 отечественного рынка после длительного перерыва. В последний раз она находилась там по итогам 9-й недели текущего года, с 24 февраля по 2 марта.

В марочном рейтинге по-прежнему лидирует Lada, продажи которой на прошлой неделе составили 6264 новых легковых автомобиля. Далее следуют китайские бренды Haval (2444 штуки), Chery (2245 штук), Geely (1441 штука) и Changan (1380 штук).

В список также вошли: Belgee (854 штук), Jetour (779 штук), Omoda (515 штук), Solaris (485 штук) и Tank (415 штук).

Всего за отчётный период в России было реализовано 21 817 новых легковых автомобилей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Changan возглавил список самых продаваемых новых авто 2023 года в РФ.