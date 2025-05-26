Geely EX5 в Белоруссии будут продавать вдвое дешевле, чем в РФ

Электрический кроссовер Geely EX5 вышел на белорусский рынок по цене от 73,9 тыс. белорусских рублей (1,97 млн российских рублей). В России этот автомобиль продается вдвое дороже — от 4,1 млн рублей.

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В максимальной комплектации EX5 в Белоруссии стоит 79,9 тыс. местных рублей (2,1 млн рублей), в России за ту же версию просят 4,4 млн рублей без учета скидки за кредит и трейд-ин.

Презентация электрокроссовера для белорусского рынка состоялась в перепрофилированном автосалоне, который ранее продавал автомобили Volvo, сообщает av.by.

«Новинку планируют собирать под Жодино крупноузловым методом. Пока же в стране произведено 165 экземпляров из готовых машинокомплектов (DKD). Все они поступили в салоны дилеров», — отмечается в публикации.

Длина Geely EX5 — 4615 мм, колесная база — 2750 мм. В Белоруссии и России автомобиль продается с одинаковыми агрегатами: в движение его приводит электромотор мощностью 218 л.с., тяговая батарея — литий-железо-фосфатная, на 60,2 кВт⋅ч. В зависимости от версии, запас хода составляет 425 или 430 км.

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