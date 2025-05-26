Почти полмиллиона Toyota Tundra отзывают из-за опасного дефекта

Компания Toyota объявила о крупном отзыве: около 443 444 пикапов Tundra и Tundra Hybrid, выпущенных с 2022 по 2025 год, необходимо проверить из-за потенциально опасной неисправности. Выяснилось, что у них могут отказать фонари заднего хода, что грозит авариями. Акция затрагивает «Тундры», проданные как в США, так и за их пределами.

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На некоторых Tundra обнаружился конструктивный дефект корпуса заднего фонаря. Из-за некачественного клея корпус негерметичен, поэтому внутрь может проникнуть влага. Со временем конденсат приведет к коррозии, которая, в свою очередь, может обернуться неисправностью или полным отказом фонаря заднего хода.

Несмотря на то что у Tundra по умолчанию есть камера заднего вида, потеря фонаря может оказаться проблемой в темное время суток.

В дилерских центрах Toyota на пикапах бесплатно заменят оба блока фонарей. Кроме этого, будут проверены жгуты проводов — их либо отремонтируют, либо тоже заменят, если обнаружится, что коррозия проникла в разъем.

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В России Toyota тоже все еще отзывают в случае обнаружения дефектов. На прошлой неделе Росстандарт согласовал кампанию «Тойота Мотор», связанную с неисправностью штатного молдинга капота Toyota Alphard. В сервисные центры отправят 196 машин, проданных в период с 30 сентября 2020 года по 31 марта 2021-го.