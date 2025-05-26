Названы семь автобрендов, увеличивших скидки на машины

В России за прошедшую неделю с 19 по 23 мая семь автомобильных брендов увеличили скидки на свои машины, подсчитал сервис CARgument.

© Газета.Ru

Китайский бренд Haval увеличил на 150 тыс. рублей скидки на внедорожник H5 2024 года выпуска с дизелем 2.0, на 200 тыс. рублей — на внедорожник H9 с дизелем 2.4. При этом на популярные недорогие кроссоверы Jolion и M6 размер скидок снижен на 30-50 тыс. рублей. Принадлежащий той же корпорации Great Wall бренд Tank установил скидку в 500 тыс. рублей на внедорожники Tank 700 2024 года выпуска.

Марка Belgee увеличила на 40 тыс. рублей (до 150 тыс. рублей) скидку на кроссовер Х70. Bestune (марка принадлежит корпорации FAW) предоставила скидки в 200 тыс. рублей на лифтбэки B70 2023 года выпуска, на обновленные B70 и кроссоверы Т90 установлена скидка в 50 тыс. рублей. Кроссоверы T55 2023 года подешевели на 100 тыс. рублей.

Также на прошедшей неделе снизились цены на кроссоверы Li Auto от дистрибьютора Sinomach, появились скидки на кроссоверы KGM и VGV.

Chery, напротив, снизила на 20 тыс. рублей размер скидок, которые предоставляются на модели Tiggo 4, Tiggo 4 Pro и Tiggo 7 Pro Max New.

Ранее россиянам назвали главные недостатки корейских кроссоверов.