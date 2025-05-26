Nio обновила седан и универсал ET5 и ET5 Touring

Китайская компания улучшила модели, нацеленные на европейский рынок. По-максимуму унифицированные седан и универсал получили легкую модернизацию снаружи и внутри, а также новые опции и оборудование, повышающее уровень комфорта — всего заявлено 500 улучшений.

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Обновленные ET5 и ET5 Touring можно узнать по новым многолучевым фарам и диодным ДХО, слегка измененной форме капота и черной глянцевой отделке. Электрокары получили новые 20-дюймовые колесные диски с другим дизайном и аэродинамическими вставками. Расширена и палитра цветов: седан обзавелся сиреневым Sunset Purple, универсал — серебристым Moonlight Silver.

В салоне появился новый 15,6-дюймовый AMOLED-дисплей вместо менее крупного, который был ориентирован вертикально. Добавлены 50-дюймовый проекционный дисплей дополненной реальности, цифровое зеркало заднего вида и три новые цветовые схемы — фиолетовая, «жемчужная» и серая. Комфорта добавляют новые подушки для сидений из высокоэластичной пены. Кроме того, за счет ламинирования стекла улучшена звукоизоляция, а панорамная крыша теперь блокирует 99 процентов УФ-лучей.

© Nio

© Nio

© Nio

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Системы активной безопасности работают на новом 5-нанометровом чипе Shenji NX9031 разработки Nio, а данные получают от лидара, 4D-радара и 29 различных датчиков. Появилась система удержания в полосе с возможностью прогнозирования поведения водителей, а в июне Nio обещает добавить некоего продвинутого помощника путем обновления «по воздуху».

Электрокары полноприводные и оснащаются установкой общей мощностью 490 лошадиных сил (700 Нм крутящего момента). Спереди установлен мотор на 204 силы, сзади — на 286. Ассортимент батарей прежний: доступны варианты емкостью 75 и 100 киловатт-часов, обеспечивающие седану и универсалу до 585 и до 550 километров хода соответственно. А самый большой аккумулятор на 150 киловатт-часов можно только арендовать, причем краткосрочно. С такой батареей электрокары проедут до 1055 километров — правда, по китайскому циклу CLTC.

Цена «четырехдверки» стартует с 298 000 юаней (около 3,3 миллиона рублей), пишет Car News China, а стоимость универсала пока не раскрыта. Батарею можно взять в аренду: в этом случае машина обойдется в 228 000 юаней (2,5 миллиона), а ежемесячная плата составит 728 юаней (восемь тысяч рублей).

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Китайские электрокары укрепляют позиции на европейском рынке. В апреле Tesla, много лет лидировавшая, впервые уступила по продажам «электричек» китайскому BYD. По мнению экспертов, причина — в устаревшем модельном ряду «Теслы», а также имидже Илона Маска, который отпугивает европейцев.