Детали Mercedes-AMG использовали для создания необычной мебели

В неё вошел диван с фарами в подлокотниках, напольный вентилятор, корпус которого представляет собой колесный диск, стол, светильник, вешалка для одежды и мусорное ведро с педалями газа и тормоза.

© Motor.ru

Американский творческий коллектив MSCHF выпустил коллекцию мебели и инвентаря с деталями от автомобилей Mercedes-AMG. В коллекцию вошли 11 предметов, в том числе ведро для мусора с педалями газа и тормоза от настоящей машины и стеллаж, который удерживают пять ремней безопасности. Источником вдохновения для создателей стал радикальный дизайн 1960-х годов, в частности, работы известного итальянского дизайнера и архитектора Акилле Кастильони.

© MSCHF

© MSCHF

© MSCHF

Звезда коллекции MSCHF x Mercedes-AMG — диван в виде автомобиля. Его каркас сделан из мягких сортов древесины, на который уложена пена, а в качестве обивочного материала используется искусственная замша Dinamica. Фары в подлокотниках полностью функциональны и управляются с помощью кнопок. Тираж — один экземпляр.

© MSCHF

© MSCHF

© MSCHF

Также MSCHF выпустит напольный вентилятор с подставкой из анодированного алюминия, корпус которого сделан из литого диска. Диск крепится к основанию двумя ремнями, внутри закреплена защитная решетка и лопасти. Весит такой вентилятор 31 килограмм и будет выпущен в количестве пяти штук.