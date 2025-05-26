Как мог бы выглядеть флагманский Volvo EX100

Теоретически он может быть унифицирован с плагин-гибридом Zeekr 9X, а значит, получит трёхмоторную силовую установку мощностью 900 лошадиных сил.

© Motor.ru

Дизайнер-визуализатор Sugar Chow представил, как мог бы выглядеть флагманский кроссовер Volvo EX100 на общей с Zeekr 9X платформе. Родство с «китайцем» означает, что «скандинав» тоже окажется мощным гибридом с зарядкой от сети. Силовая установка «Зикра», как известно, состоит из «турбочетверки» 2.0 и двух электромоторов и развивает 900 лошадиных сил.

© Sugar Chow

Топливный двигатель имеет высокий тепловой КПД (46%) и выдает 278 лошадиных сил. На электротяге кроссовер проезжает рекордные для гибридов 380 километров, а общий запас хода достигает полутора тысяч. Разгон до ста занимает всего три секунды, максимальная скорость — 240 километров в час.

© Sugar Chow

Разумеется, 9X под завязку набит передовой электроникой. Например, кроссовер оснащен 48-вольтовой системой креноподавления с размыкаемыми замками стабилизаторов; пневмоподвеской с двухклапанными электронноуправляемыми амортизаторами; а также автопилотом с пятью лидарами и собственной вычислительной платформой на двух чипах Nvidia Drive Thor.