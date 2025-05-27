Россияне потратили рекордную сумму на новые машины

В апреле на них ушло 325,7 миллиарда рублей, говорится в совместном исследовании «Газпромбанк автолизинг» и агентства «Автостат». Это почти на треть (31,3 процента) больше, чем в марте, когда сумма трат составила 248 миллиардов. При этом в апреле 2024 года было потрачено на 24,4 процента больше — 430,6 миллиарда рублей.

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В целом за четыре прошедших месяца 2025 года россияне купили новых автомобилей на сумму более одного триллиона рублей. В прошлом году этот показатель был на 28,8 процента больше.

Самый значительный рост показали траты на «корейцев»: за второй весенний месяц они составили 5,5 миллиарда рублей, что на 79,6 процента больше, чем в марте. Европейские автомобили обошлись россиянам в 46,8 миллиарда рублей (плюс 46,5 процента), японские — в 17,6 миллиарда (плюс 39,2 процента), американские — в 3,8 миллиарда (плюс 21,7 процента).

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Больше всего денег ожидаемо ушло на «китайцев» — 188,4 миллиарда (плюс 29,9 процента) или почти 60 процентов от общей суммы. Траты на отечественный автопром существенно отстают — 53 миллиарда (плюс 16,5 процента к марту).

Что касается объемов реализации, то здесь тоже лидируют китайские автомобили. В апреле россияне приобрели 56 тысяч машин марок из КНР. За ними идут российские с результатом 33,9 тысячи штук. Автомобили из других стран не преодолели отметки в пять тысяч экземпляров.

Между тем автопарк страны стареет. По подсчетам «Автостата», возраст семи из 10 машин в России перевалил за 10 лет. В результате растут траты на ремонт, что подтверждают в сервисах: за четыре месяца 2025 года крупных чеков стало на 12 процентов больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.