Бюджетный кроссовер Volkswagen Tera предложат с двумя моторами

Марка Volkswagen объявила о старте приема заказов на свой новый компактный паркетник Tera. Дебютным рынком для модели стала Бразилия, где и налажено производство. Позже модель доберется и до других стран.

© Колеса.ру

Публичный показ бюджетного кроссовера Volkswagen Tera провели в самом начале марта текущего года на карнавале в Рио-де-Жанейро, на конвейер бразильского завода концерна модель встала в середине того же месяца. А теперь в Бразилии раскрыли все характеристики новинки, назвали цены и начали принимать заказы. Одновременно объявлено о том, что местным эксклюзивом Tera не будет: паркетник планируют продавать «в 20 странах на двух континентах». Хотя точный список остальных рынков еще не опубликован.

Кроссовер VW Tera построен на платформе MQB-A0, которая лежит в основе Nivus и T-Cross, а также хэтчбека Polo. Длина новинки равна 4151 мм, ширина – 1777 мм, высота – 1504 мм. Таким образом, Tera чуть крупнее бразильского VW Polo. Колесная база – те же 2566 мм, что и у локального хэтча. Объем багажника Tera – 350 литров (по стандарту VDA).

Среди особенностей внешности паркетника – довольно агрессивные бамперы, «мускулистые» бока и неокрашенный пластиковый обвес по периметру кузова. Противотуманки не предусмотрены вовсе, зато уже в базе Tera имеет светодиодные фары и фонари. А на заднем стекле есть «пасхалка» — силуэты VW Beetle, Gol и, собственно, Tera. По мнению маркетологов, это подчеркивает «народный» статус кроссовера.

Интерьер оформлен в стиле родственников. Но у Теры есть и собственная фишка – экран мультимедиа «прилеплен» к передней панели, а не встроен в нее. А позже в богатых комплектациях VW Tera появится самообучаемый виртуальный ассистент Otto. Он сможет по запросу выдавать данные о состоянии автомобиля, найдет интересующую информацию в Сети и т.д. В общем, это эдакий бразильский аналог ChatGPT.

Самый дешевый кроссовер оснащен трехцилиндровым атмосферником 1.0 MPI, остальные версии имеют турботройку 1.0 TSI. В Бразилии оба двигателя «питаются» как бензином, так и распространенным в этой стране этанолом. Мощность 1.0 MPI составляет 77 или 84 л.с. соответственно, 1.0 TSI выдает 109 или 116 л.с. Моторы работают в паре с пятиступенчатой механикой, турботройке еще положен классический шестиступенчатый автомат. Привод в любом случае исключительно передний.

Сейчас VW Tera доступен в трех комплектациях, плюс можно выбрать спецверсию. У базового исполнения собственного имени нет. В списке оборудования такого кроссовера значатся: 15-дюймовые колеса (у машины с турботройкой – 16-дюймовые), 8-дюймовая цифровая приборка, кондиционер, мультимедиа с планшетом диагональю 10,1 дюйма, шесть подушек безопасности, круиз-контроль, система автоторможения. Начиная с версии Comfort появляются система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, подрулевые переключатели, адаптивный «круиз». Исполнение High – это 17-дюймовые диски, климат-контроль, атмосферная подсветка интерьера, виртуальная приборка на 10,25 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона. За доплату топовый паркетник может иметь системы слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон. Спецверсия Outfit The Town Edition сделана на базе High, ее фишки – черные диски, аналогичного цвета крыша и корпуса наружных зеркал, а также особые значки на кузове.

Первые 999 клиентов смогут приобрести Volkswagen Tera с атмосферником 1.0 MPI за 99 990 реалов (около 1,4 млн рублей по текущему курсу). После того как «приветственная» партия будет распродана, цена базового паркетника вырастет до 103 990 реалов (1,5 млн рублей). Кроссовер с турботройкой 1.0 TSI обойдется в 116 990 – 139 990 реалов (1,65 млн – 1,97 млн рублей). Ну а VW Tera Outfit The Town Edition стоит от 142 290 реалов (2 млн рублей). Старт «живых» продаж намечен на 5 июня.

Главные конкуренты новинки немецкого бренда – Renault Kardian и Fiat Pulse. Паркетник Рено сейчас стоит от 112 690 реалов (1,6 млн рублей). Fiat Pulse же накануне запуска Теры пережил рестайлинг, но цены модернизированной модели еще не названы. Дореформенный Пульс стоит от 116 990 реалов (1,65 млн рублей).