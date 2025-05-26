Путин объяснил утильсбор необходимостью поддержать российский автопром

Утилизационный сбор на автомобили является способом поддержать отечественного производителя, не нарушая международные требования. Об этом на встрече с деловыми кругами в Кремле заявил Владимир Путин.

"Мы по автотранспорту же понимаем это – и вводим определенные (меры поддержки. – Прим. ред.). Утилизационные сборы там напридумывали. Это тоже же просто элемент поддержки своего производителя", – объяснил глава государства.

Путин уверен, что к этому моменту нужно относится очень внимательно, так как иностранные производители также пользуются субсидиями со стороны своих правительств.

На первом этапе отечественная продукция может быть дороже, допустил президент. Но он объяснил это периодом становления и призвал поддержать отечественных производителей.

"Инструменты поддержки могут быть совершенно цивилизованные и даже норм ВТО нарушать не будут", – заключил лидер страны.

В прошлом году российский кабмин утвердил долгосрочную шкалу индексации утильсбора на авто, которая будет действовать до 2030 года. С 1 октября 2024 года сбор был повышен в среднем на 70–85%, а с 1 января 2025 года вырос еще на 10–20%. Далее ставка будет индексироваться и расти на 10–20% начиная с 1 января каждого нового года.

Сбор поможет побудить иностранных производителей автомобилей собирать транспорт в РФ, а не экспортировать их, уверены в Национальном автомобильном союзе.

При этом некоторые автоэксперты считают, что это неизбежно приведет к подорожанию авто в России минимум на 10–20%. Причем в цене вырастут не только новые машины, но и подержанные.